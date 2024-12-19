Лондон, 19 декабря, 2024, 15:42 — ИА Регнум. Минобороны Британии рассматривает отправку своих военных инструкторов на украинскую территорию для обучения бойцов Вооружённых сил Украины, пишет издание The Times со ссылкой на министра обороны страны Джона Хили.

Global Look Press/Charlie Perham/Keystone Press Agency

Как передавало ИА Регнум, европейские страны обсуждают отправку на Украину около 100 тыс. военных в случае прекращения или заморозки конфликта.

Новость дополняется