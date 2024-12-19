Москва, 19 декабря, 2024, 14:50 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин оценил ситуацию в мире словами «когда все спокойно — нам скучно». Об этом он заявил во время совмещённой прямой линии и пресс-конференции.

Роман Наумов/URA.RU/ТАСС

Российского лидера спросили о происходящих мировых процессах в мире. Кроме того, у него поинтересовались, как на фоне этих событий России удается удерживать свои позиции и продолжать развитие.

«Знаете, когда у нас все спокойно, размеренно, стабильно, нам скучно — застой, хочется движухи. Как только начинается движуха, все свистит у виска: и секунды, и пули, к сожалению, и пули сейчас свистят, — так нам страшно. Ужас, ужас, ужас», — ответил он.

Как сообщало ИА Регнум, 16 декабря Путин отметил, что военно-политическая обстановка в мире остаётся непростой и нестабильной. Он пояснил, что США и Запад продолжают пытаться навязать свои правила остальному миру.

Кроме того, Путин заявил, что для руководства Соединённых Штатов нет никаких правил, а против неугодных им государств, включая Россию, американские политики ведут гибридные войны. Он добавил, что представители Запада, не веря в Бога, считают себя Его представителями на Земле.