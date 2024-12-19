Москва, 19 декабря, 2024, 14:09 — ИА Регнум. В России есть два региона, где отсутствует проблема с демографией. Это Чечня и Тыва, заявил президент Владимир Путин 19 декабря в ходе прямой линии, совмещённой с пресс-конференцией.

Сергей Мальгавко/ТАСС

«Всё в порядке с демографией, так и есть, и в Чечне, и в Туве. У нас два субъекта Федерации, где всё нормально», — сказал Путин.

Глава государства также назвал нынешний Грозный современным российским чудом.