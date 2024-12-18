Сергиев Посад, Московская область, 18 декабря, 2024, 20:06 — ИА Регнум. В Троице-Сергиевой лавре в Московской области начался пожар, передаёт «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах.

В монастыре загорелась колокольня. По этим данным, очаг возгорания располагается в её нижнем ярусе. Задымление распространяется между перекрытиями.

Информации о пострадавших не поступало, сказано также в сообщении.

Пресс-служба МЧС позднее проинформировала, что спасатели локализовали пожар на колокольне.

«В Троице-Сергиевой лавре загорелась крыша второго яруса. Пожар на 10 квадратах локализовали 25 специалистов и 5 единиц техники МЧС России», — сказано в сообщении.

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