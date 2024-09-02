Париж, 2 сентября, 2024, 17:00 — ИА Регнум. Сотрудники противопожарных служб смогли локализовать пожар, вспыхнувший в церкви Непорочного зачатия в коммуне Сен-Омер, расположенной на севере Франции. Об этом 2 сентября сообщил глава французского МВД Жеральд Дарманен на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

Кадр из видео

«Благодаря усилиям 90 пожарных возгорание в церкви Непорочного зачатия локализовано», — написал он.

Дарменен уточнил, что сейчас ведётся выяснение причин возникновения пожара в здании церкви.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 2 сентября возник пожар в церкви Непорочного зачатия в городе Сент-Омере на севере Франции. Здание храма загорелось ранним утром, в результате этого обрушились крыша и колокольня.

В период с 2015 по 2018 год в здании прошла масштабная реставрация, в ходе которой были удалены элементы из свинца и асбеста, благодаря чему дым от пожара оказался менее токсичным.