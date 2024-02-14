Москва, 14 февраля, 2024, 18:13 — ИА Регнум. В течение 2023 года в России было зарегистрировано 530 отечественных лекарств и впервые началось производство новых видов отечественного медицинского оборудования, сообщил 14 февраля президент Владимир Путин.

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«В общей сложности только в 2023 году зарегистрировано 530 российских лекарственных препаратов. Благодаря разработкам ведущих учёных и врачей, специалистов впервые началось производство многих видов отечественного оборудования для сердечно-сосудистой хирургии, а также для реаниматологии, реабилитации, диагностики, генетических заболеваний», — сказал президент в своём выступлении на Форуме будущих технологий.

Это весомые достижения, но нужно двигаться дальше, добавил Владимир Путин.

Как сообщало ИА Регнум, ранее президент отмечал, что в России необходимо создать товарные запасы наиболее востребованных лекарств. Он сравнил это с запасом газа для прохождения холодного периода. Заняться формированием резерва глава государства поручил Минпромторгу и Минздраву.

В марте 2023 года Владимир Путин поставил задачу нарастить долю отечественных лекарств на рынке и укрепить независимость от зарубежных поставщиков.

В январе 2024 года президент заявил, что Россия уже сама производит 75% жизненно важных лекарств, однако подчеркнул, что этого недостаточно. По его словам, если что-то нужно добавить, то можно и нужно это сделать, в том числе поддержать науку, развитие технологий, внутренний рынок и производство.