Москва, 18 декабря, 2024, 23:11 — ИА Регнум. Главным политическим событием 2024 года стали выборы президента России, в то время, как главной эмоцией года — гордость за страну. Такими получились результаты исследования, проведенного Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ).

18 декабря состоялся «круглый стол ЭИСИ». В рамках встречи эксперты института рассказали о главных итогах года. Были озвучены результаты номинаций: главное политическое событие года, проект года, главная ценность года, эмоция года и другие.

По мнению экспертов ЭИСИ, главным политическим событием уходящего года стали выборы президента Российской Федерации.

«Мы все помним исторический результат: более 87% поддержки нашего президента на выборах, более 77% явки и рекордный показатель доверия к результатам голосования — более 83%. Все три показателя являются историческими рекордами для современной России», — заявила руководитель департамента по работе с регионами ЭИСИ Дарья Кислицына.

Проектом года эксперты назвали инициированную президентом кадровую программу «Время героев». В рамках третьей номинация — главная ценность года, верх одержала семья. Эксперты также сошлись во мнении, что эмоция года — гордость.

«Мы гордимся самыми разными достижениями в области технологического и научного суверенитета, а также в сфере общественно-политических событий, которые проходили в России»,— пояснила Кислицына

Провалом года эксперты ЭИСИ считают поражение Демократической партии на выборах президента США. В институте заявили, что избирательный процесс в Штатах стал предметом насмешек внутри страны и за её пределами.

Руководителя научного совета Центра политической конъюнктуры Алексея Чеснакова считает, что 2024-й год можно назвать «годом Путина». Чеснаков также обратил внимание и на то, что уровень доверия к институту выборов президента России является высоким и составляет 83%.

«Слишком много было и с Запада, и от внутренних врагов ожиданий, что произойдет какое-то падение рейтинга. Этого не произошло. Победа была уверенная, результат был действительно высоким. Часто говорят, что это консолидация вокруг флага, апеллируя к американской практике. Но я бы сказал, что это все-таки действительно консолидация вокруг фигуры Путина и как человека, который объединил страну», — отметил эксперт.

Политолог, доцент философского факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Борис Межуев напомнил о нескольких негативных для России сценариях, которые были сделаны год назад и не оправдались. Первый — об ослаблении власти, снижении её легитимности и рейтингов. По мнению политолога, он опровергнут результатами президентских выборов.

«Второй сценарий касался ухудшения межнациональных отношений в стране. Но как сохранялся межнациональный мир в нашей стране, так он и сохраняется. Третий сценарий был связан с обвалом экономики, но ничего страшного с российской экономикой не произошло: рост ВВП продолжился, это отчасти связано с политикой импортозамещения»,— указал эксперт.

Четвертый сценарий, по словам Межуева, был связан с ходом СВО. Прогнозисты ожидали резкой эскалации после разрешения использовать дальнобойные ракеты по территории РФ. Но Россия продемонстрировала имеющийся у неё военный потенциал. Эксперт также констатировал, что положение российской армии на поле боя улучшается и наступление продолжается.

«Ну и, наконец, пятый сценарий — усиление международной изоляции. Этот сценарий опровергнут целым рядом событий уходящего года. От саммита БРИКС в Казани до множества двусторонних контактов на разных уровнях»,— уточнил доцент.

Говоря о главной эмоции года, член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, кавалер ордена Мужества Александр Малькевич заявил, что это — гордость.

«Гордость за нашу страну и достижения науки и промышленности подтверждается потрясающей выставкой-форумом «Россия», которая проходила на ВДНХ с колоссальным количеством посетителей. Её посетили 18,5 млн человек. Еще важное направление — технологический суверенитет и уверенное движение по этому пути»,— заявил Малькевич.

Как ранее сообщалось, 5 декабря эксперт ЭИСИ, политолог Анна Фёдорова в разговоре с ИА Регнум рассказала о том, что выступление президента России Владимира Путина на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовёт» надо рассматривать в контексте международной экономической ситуации. И если в Европе в целом ситуация достаточно печальная, как, например, в Германии, то в России есть рост.

В ходе своего выступления президент РФ также отметил, что в 2022 году ряд западных стран разрушили торговые отношения с Россией, складывавшиеся десятилетиями, и тем самым проявили себя как ненадёжные партнёры. Россия в настоящее время укрепляет свои связи с перспективными партнёрами, добавил глава государства.