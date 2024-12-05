Москва, 5 декабря, 2024, 14:30 — ИА Регнум. Выступление президента России Владимира Путина на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовёт» надо рассматривать в контексте международной экономической ситуации. И если в Европе в целом ситуация достаточно печальная, как, например, в Германии, то в России есть рост. Об этом в беседе с ИА Регнум заявила эксперт ЭИСИ, политолог Анна Фёдорова.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«Ситуация в России другая — активный, заметный экономический рост. И ожидается, что будет заметный рост иностранных инвестиций в Россию. И, когда в 2022 году начались разговоры о том, что российская экономика будет разорвана в клочья, в итоге это оказалось «смешным злобствованием», поскольку ничего подобного не произошло», — отметила политолог.

Многие европейские эксперты подтверждают, хоть и немного сквозь зубы, что политика санкций против РФ провалилась и нанесла больше вреда Европе, а не России. При этом Владимир Путин занимает абсолютно спокойную, уверенную и миролюбивую позицию, и на инвестиционном форуме «Россия зовёт» он специально подчеркнул, что Россия никакие западные компании с рынка не выгоняла, напомнила Фёдорова.

«Очень показательный вопрос во время форума поступил от представителя Германии о том, готов ли президент РФ дать ещё один шанс немецким компаниям, которые ушли из России. Потому что немецкие компании, особенно автопром, чувствуют себя сейчас мягко говоря не очень хорошо. И Путин на это ответил абсолютно миролюбиво, что Россия продолжает оставаться открытой к сотрудничеству со всем миром. Но для этого «той стороне» придётся многие вещи пересмотреть», — добавила эксперт.

Очень показательный момент во время форума был, когда инвестор из Германии задал Путину вопрос на английском языке. Президент РФ в ответ поинтересовался, почему немец говорит не на родном языке, и напомнил, что суверенитет — это самое главное, рассказала Фёдорова.

«Это небольшой диалог, но в нём содержится вся суть российской политики, потому что мы уже долгие годы живём в парадигме того, что суверенитет — это самое главное! И как раз о суверенитете многие страны в мире подзабыли», — резюмировала политолог.

Как передавало ИА Регнум, в ходе своего выступления президент РФ также отметил, что в 2022 году ряд западных стран разрушили торговые отношения с Россией, складывавшиеся десятилетиями, и тем самым проявили себя как ненадёжные партнёры. Россия в настоящее время укрепляет свои связи с перспективными партнёрами, добавил глава государства.

Как сообщало ИА Регнум, немецкая и в целом европейская экономика переживают сейчас сложные времена и серьёзную роль в этом играет разрыв экономических связей с РФ, заявил 4 декабря Владимир Путин. Важным негативным фактором для Европы, уточнил президент, стала утрата возможности приобретать российские энергоносители по приемлемым ценам, но это не единственный фактор.