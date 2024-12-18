Мурманск, 18 декабря, 2024, 19:16 — ИА Регнум. Спасатели и медики эвакуируют пострадавших при столкновении поездов в Мурманской области, специалисты начали вывозить людей в Кандалакшскую ЦРБ, сообщил 18 декабря губернатор Андрей Чибис.

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«Ситуация находится на контроле максимально с учётом того, что это (место происшествия — Прим. ред.) находится вдали от населённых пунктов», — написал Чибис в своём Telegram-канале.

Глава региона добавил, что места для размещения пострадавших уже готовы, помощь людям оказывается в максимальном объёме.

Как передавало ИА Регнум, 18 декабря на станции Княжая на юге Мурманской области произошло боковое столкновение двухэтажного пассажирского поезда № 11 Мурманск — Санкт-Петербург, в котором ехали 326 пассажиров, с вагонами грузового поезда. С рельсов сошли вагоны пассажирского поезда, а также грузовые вагоны.

По последним данным, при столкновении поездов пострадали 14 человек. Один пострадавший оказался зажат внутри вагона, ведутся спасательные работы.

Движение на участке железной дороги было приостановлено. К месту происшествия были направлены спасатели и три бригады скорой помощи. Для ликвидации последствий схода вагонов со станций Кандалакша и Кемь направили восстановительные поезда.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта (ст. 263 УК РФ).