Москва, 18 декабря, 2024, 18:35 — ИА Регнум. Инфляционные ожидания граждан России в декабре 2024 года возросли с 13,4% до 13,9%, следует из актуального опроса «ИнФОМ» по заказу Центробанка.

ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Соответствующий опрос проводился со 2 по 12 декабря среди порядка 2 тыс. граждан в возрасте от 18 лет. Респондентов опрашивали в 105 населённых пунктах 55 субъектов России.

В октябре и ноябре текущего года показатель инфляционных ожиданий россиян также составил 13,4%, в сентябре — 12,5%, в августе — 12,9%, в июле — 12,4%. При этом наблюдаемая инфляция возросла в декабре до 15,9%, в ноябре данный показатель составил 15,3%, в сентябре — 14,4%.

Как передавало ИА Регнум, в июне 2023 года инфляционные ожидания населения России при оценке ситуации на ближайший год достигли 10,2%, что является рекордно низким показателем более чем за два года.

6 декабря советник председателя Банка России Кирилл Тремасов заявил, что с очень высокой долей вероятности инфляция в этом году превысит официальный прогноз Центрального банка. Он добавил, что уже идут отклонения от октябрьского прогноза по инфляции.

По словам Тремасова, Россия входит в 2025 год «с уже более высокой траекторией по инфляции». На этом фоне советник председателя Центробанка назвал отклонение темпов роста потребительских цен от официального прогноза регулятора «совершенно очевидным».

Президент России Владимир Путин 4 декабря заявил о необходимости сдерживать инфляцию в стране. Все инструменты борьбы с ней нужно использовать с умом, не допуская структурных перегибов, отметил российский лидер.