Мурманск, 18 декабря, 2024, 17:43 — ИА Регнум. Восемь человек пострадали при столкновении двух поездов в Кандалакшском районе Мурманской области, сообщает 18 декабря ТАСС со ссылкой на оперативные службы региона.

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«Восемь пострадавших», — сказал собеседник агентства.

По информации источника «Известий», в повреждённых вагонах находился 161 человек, в том числе 32 ребёнка.

Как передавало ИА Регнум, ранее в РЖД проинформировали, что, согласно предварительной информации, в результате столкновения составов в Мурманской области с рельсов сошли три вагона пассажирского поезда, движение на участке было приостановлено. В пассажирском поезде ехало 326 человек.

В 16:15 мск на станции Княжая произошло боковое столкновение пассажирского поезда № 11 Мурманск — Санкт-Петербург с вагонами грузового поезда. Глава Мурманской области Андрей Чибис заявил, что на место происшествия направились спасатели и три бригады скорой помощи.

Кроме того, для ликвидации последствий происшествия были направлены восстановительные поезда со станций Кандалакша и Кемь.

Пресс-служба Западного следственное управление на транспорте СКР сообщила, что по факту столкновения было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения ж/д транспорта (ст. 263 УК РФ).