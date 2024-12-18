Мурманск, 18 декабря, 2024, 17:18 — ИА Регнум. Видеозапись с места столкновения поездов на юге Мурманской области появилась в Сети. Соответствующие кадры в своём Telegram-канале опубликовала Северо-Западная транспортная прокуратура.

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Ранее стало известно, что 18 декабря на станции Княжая в регионе пассажирский поезд, который следовал из Мурманска в Санкт-Петербург, столкнулся с грузовым составом. Инцидент произошёл в 16:15 мск.

На кадрах можно увидеть, что несколько вагонов сошли рельсов. На одном из них заметны повреждения. Рядом с вагонами ходят пассажиры и сотрудники железной дороги.

Как сообщало ИА Регнум, в РЖД проинформировали, что, согласно предварительной информации, в результате столкновения составов в Мурманской области с рельсов сошли три вагона пассажирского поезда. Движение на этом участке было приостановлено. В пассажирском поезде ехало 326 человек.

Глава Мурманской области Андрей Чибис заявил, что на место происшествия направились спасатели и три бригады скорой помощи. Кроме того, для ликвидации последствий происшествия были направлены восстановительные поезда со станций Кандалакша и Кемь.