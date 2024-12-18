Москва, 18 декабря, 2024, 15:59 — ИА Регнум. Пленный боец Вооружённых сил Украины (ВСУ) Александр Терези рассказал, как его вместе с другими военными обманули украинские командиры при отступлении в Курской области, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

Иван Шилов ИА Регнум

Как рассказал пленный боец ВСУ, после того как их часть была переброшена под Курск, украинские военные оказались практически в полном окружении ВС России. При этом командование не давало приказа на отступление. По словам Терези, на их позиции было шесть человек, которые, скорее всего, уже убиты или получили ранения.

Украинское командование уверяло бойцов, что в скором времени на их позицию должна была приехать бригада, чтобы вывести их. Однако никто не приехал, и военные пытались отступить самостоятельно.

«Они там сейчас сидят спокойно, ни о чём не думают. Даже не думают, как нас отсюда вытянуть. Могут новых набрать и так же, как и нам, сказать: решайте сами, делайте сами, что хотите», — рассказал пленный.

Как передавало ИА Регнум, военнопленный, командир роты подразделения морпехов ВСУ Сергей Таранюк рассказал, что личный состав 36-й бригады морской пехоты оказался брошенным командованием во время боёв за Мариуполь весной 2022 года. По его словам, командующий сел на свой БТР-60 и со своими заместителями, начальником штаба, заместителем командира бригады по боевой подготовке проехали мимо колонны и скрылись.

Ранее попавший в плен военнослужащий ВСУ Дмитрий Вербицкий рассказал журналистам, что украинское командование приказало своим подразделениям, укомплектованным бывшими заключёнными, расстреливать мирных жителей Курской области.