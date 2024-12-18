Москва, 18 декабря, 2024, 14:40 — ИА Регнум. В 2025 году с рынка РФ уйдут четыре автобренда из-за своей невостребованности, сообщает агентство «Автостат» со ссылкой на директора департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николая Иванова.

Svetlana Vozmilova/Global Look Press

«Что касается вероятности ухода некоторых китайских марок с нашего рынка, главная причина ухода — низкая доходность дилера. В некоторых брендах может происходить развал дилерской сети. Думаю, с высокой долей вероятности это бренды Livan, Kaiyi, SWM, Foton», — сказал Иванов.

При этом гендиректор ГК «Автодом» Андрей Ольховский считает, что вряд ли кто-то из названных брендов покинет российский рынок в 2025 году. По его словам, бренды с небольшим объёмом продаж будут либо заморожены, либо на время прекратят операционную деятельность в РФ.

6 декабря глава Минпромторга Антон Алиханов сообщил, что представители России ведут переговоры с мультибрендовым китайским автопроизводителем по поводу локализации производства на территории РФ.

Ранее, 4 декабря, президент РФ Владимир Путин заявил, что между Москвой и Пекином выстраивается сотрудничество в области переноса производства китайских автомобилей на российскую территорию. Глава государства также сообщил, что российско-китайское сотрудничество в данной сфере началось ещё в 2015 году, подчеркнув, что оно не связано с уходом западных компаний из страны.

Как передавало ИА Регнум, Россияне чаще всего покупают автомобили отечественной марки LADA и китайского бренда Haval. Так, за девять месяцев 2024 года в России приобрели 316,6 тыс. автомобилей LADA. Это превышает 27% от общего объёма рынка. Далее идут китайские марки Haval (136,4 тыс.) и Chery (118,3 тыс. шт.).