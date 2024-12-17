Вашингтон, 17 декабря, 2024, 18:35 — ИА Регнум. Часть американских конгрессменов выступают за применение президентом США ядерного оружия без одобрения Конгресса в том случае, если Штаты подвергнутся атаке со стороны другого государства, пишет газета New York Times.

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В опросе приняли участие 530 конгрессменов, которые приступят к работе в палате представителей и Сенате США с января 2025 года. У респондентов спросили, как они относятся к одностороннему праву президента Штатов нанести превентивный удар.

Кроме того, у конгрессменов узнали, согласны ли они с тем, что глава Белого дома должен оставить за собой право «ответить на ядерную атаку» другой страны.

В результате опрошенные заявили о необходимости одобрить возможность применения ядерного оружия. При этом некоторые из них поддержали применение президентом США ядерного орудия без одобрения конгрессменов в ответ на атаку.

10 декабря журналист Брэндон Вайхерт сообщил, что возможность размещения на территории Украины ядерных бомб B-61 рассматривают власти США в ответ на использование Россией новейшей гиперзвуковой ракеты «Орешник».

Размещение на территории Украины американских ядерных бомб B-61 — это однозначно приглашение к ядерной войне, заявил ИА Регнум главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.