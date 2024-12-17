Москва, 17 декабря, 2024, 17:58 — ИА Регнум. Петровский путевой дворец приглашает москвичей и гостей города стать участниками семейного празднования Нового года и Рождества. Подобные мероприятия состоятся в исторических интерьерах этого памятника архитектуры XVIII века впервые.

Пресс-служба Департамента торговли и услуг города Москвы

Всех пришедших поздравит Дед Мороз. В Петровском путевом дворце он необычный — этот зимний волшебник исполняет старинные колядки и играет на свирели. Огни на новогодней елке зажгутся под звучание рождественских песнопений XVII века, а хоровод будут водить под аккомпанемент старинных гуслей. Программа продолжается 1,5 часа, в течение которых гостей ждут подвижные игры, творческие мастер-классы, песни и танцы.

Для детей и взрослых организуют интерактивную игру-путешествие с героями русского фольклора. Программа вдохновлена культурным наследием нашей страны, народными сказками и творчеством знаменитого художника Ивана Билибина. По мотивам его иллюстраций создали трехмерные интерактивные декорации для игр, представлений, мастер-классов и спектакля. Один из самых красивых дворцов Москвы станет фантастическим порталом, который превратит каждую гостью в царевну или волшебницу, а гостя — в царевича или былинного богатыря.

В Петровской гостиной откроется площадка «Терем расписной», где можно поиграть в бирюльки и блошки. Это настольные игры, которые пользовались невероятной популярностью в XVIII и XIX веках, но могут увлечь азартных участников и сегодня.

Любителей помузицировать научат отбивать ритм на деревянных ложках. А те, кому не сидится на месте, попробуют свои силы в подвижной игре «Проворные мотальщики». Задача каждого участника — как можно быстрее намотать веревку на палочку, обойдя в скорости своих соперников. Считается, что эта забава тренирует ловкость и развивает координацию. Девочкам вместе с мамами и бабушками предложат смастерить кокошники и украсить их разноцветным стеклярусом и бисером.

Ребят также ждет увлекательная игра «Море-окиян». Им предстоит на специальной платформе перегонять пять деревянных корабликов по волнам с одного берега моря на другой, наматывая веревку на валик. На пути кораблики настигает препятствие — 30 прекрасных витязей, выстроившихся в ряд.

В Парковой гостиной появится площадка под названием «Бранное поле». На ней пройдут сражения на войлочных мечах, перекидывание огромных мягких подушек-валунов, состязания по стрельбе из лука и рогаток в тире «Царевна-лягушка», где опытный лучник научит начинающих богатырей держать лук и не промахиваться.

Для рукодельниц и искусниц установят огромные круглые пяльцы. В них будет вдета ткань с нанесенным орнаментом и проделаны отверстия для того, чтобы пропускать по рисунку разноцветные шнурки. Объединившись в пары, девочки будут вышивать крестиком. Это занятие творческое и абсолютно безопасное, так как для него не нужны иголки.

В Дворцовой гостиной все желающие смогут стать увидеть кукольный театр-вертеп. Это двухэтажный деревянный домик, в декорациях которого куклы-артисты разыграют «Сказку о золотом петушке» Александра Пушкина. Текст от автора прозвучит в записи, его озвучил легендарный актер, режиссер театра и кино народный артист СССР Олег Табаков. Зрители разместятся на удобных стульях и подушках.

В России театры-вертепы появились более 300 лет назад. Принцип их работы с тех пор практически не изменился. В далекие времена смотреть представления вертепов можно было на ярмарках, городских площадях и улицах только после Рождества и до Великого поста.

Есть в Петровском путевом дворце и своя ярмарка. Она работает в Кавалерской гостиной. Здесь можно играть в снежки, кататься с горки, принимать участие в перетягивании каната, делать памятные снимки в фотозоне с новогодней телегой. Кроме того, для семей проведут мастер-класс по росписи деревянных ложек. Основная часть праздника состоится в Круглом зале. К нему ведут пути из всех гостиных дворца, и там стоит новогодняя ель. В этом зале Дед Мороз будет общаться с детьми и их родителями, петь песни и водить новогодний хоровод. Каждый юный гость получит от волшебника сладкий сувенир — карамельного петушка на палочке.

Новогодняя программа составлена таким образом, чтобы у взрослых и детей остались впечатления и от легендарного архитектурного ансамбля, и от звучания русской старинной музыки под его куполом. Музыкальную программу готовят коллектив «Сирин» под руководством фольклориста, исполнителя духовных стихов Андрея Котова и ансамбль старинной музыки «Узорика», играющий редкие духовные русские мелодии XVI–XVIII веков.

Праздничные события станут прекрасной возможностью полюбоваться Петровским путевым дворцом. Он был построен по приказу Екатерины Великой архитектором Матвеем Казаковым в стиле романтической неоготики. Долгое время дворец служил местом остановки и отдыха императорской семьи по пути из Санкт-Петербурга в Москву. Во время войны 1812 года здесь находилась ставка Наполеона Бонапарта. Отсюда полководец наблюдал за горящей, но не сдающейся Москвой. Дворец, разоренный после отступления французов, был восстановлен при императоре Николае I.

После революции 1917 года в нем располагался музей Красной авиации, а позднее — Военно-воздушная академия имени Н. Е. Жуковского. В 1999 году памятник истории и архитектуры вернули городу. В зданиях началась полномасштабная реставрация. Теперь Петровский путевой дворец — это дом приемов мэрии Москвы. Для проведения семейных новогодних и рождественских мероприятий он открывается впервые в рамках проекта «Зима в Москве».

Проект «Зима в Москве» — главное событие сезона, которое объединяет все развлечения столицы с 1 декабря по 28 февраля. Этой зимой горожан и туристов приглашают вспомнить традиции, согреться чаем с горячими плюшками, покататься на коньках, лыжах и тюбингах, посмотреть ледовые шоу, сделать подарки людям, которые оказались в сложной жизненной ситуации, проявить заботу о тех, кому она необходима.

Москвичам и гостям столицы предлагают огромный выбор мероприятий на свежем воздухе и в городских учреждениях культуры и спорта. Атмосфера зимних традиций распространится по всей столице — будет открыто более 1,9 тысячи площадок. В проект органично впишутся крупнейшие зимние фестивали: «Путешествие в Рождество», «Усадьбы Москвы», «Московское чаепитие», «Город света», «Снег и лед в Москве» и многие другие.