Дальнегорск, Приморский край, 17 декабря, 2024, 05:38 — ИА Регнум. Пострадавший горнорабочий при обвале на руднике в Дальнегорском городском округе Приморского края скончался в машине скорой помощи. Об этом 17 декабря сообщили в региональном минздраве.

Иван Шилов ИА REGNUM Скорая помощь

«Мужчина умер в машине, не доехав до больницы. Ему был 51 год», — уточнил в ведомстве.

В минздраве заверили, что врачи провели пострадавшему сердечно-лёгочную реанимацию, но спасти мужчину не удалось.

Как сообщало ИА Регнум, горный удар с обвалом пород произошёл в Приморье утром 17 декабря. Инцидент случился на участке «Южный» рудника «2-й Советский» в Дальнегорском городском округе. В момент обрушения на руднике находились 11 человек, восемь из них смогли эвакуироваться самостоятельно. Спасатели смогли поднять на поверхность пострадавшего при обвале на руднике. Вместе с ним вышли ещё двое горнорабочих.

Рудник принадлежит АО «ГМК Дальполиметалл». Прокуратура организовала проверку обеспечения безопасности при производстве работ, в том числе соблюдения трудовых прав.