Дальнегорск, Приморский край, 17 декабря, 2024, 03:50 — ИА Регнум. Спасатели подняли на поверхность пострадавшего при обвале на руднике в Дальнегорском городском округе Приморского края. Об этом 17 декабря сообщила пресс-служба МЧС России.

Ugold.ru Рудник

«Горноспасатели МЧС России подняли пострадавшего на поверхность. Его передали врачам», — уточнили в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что вместе с пострадавшим также вышли на поверхность ещё двое горнорабочих.

Как сообщало ИА Регнум, по предварительным данным, горный удар с обвалом пород произошёл в Приморье утром 17 декабря на участке «Южный» рудника «2-й Советский» в Дальнегорском городском округе. В момент обрушения на руднике находились 11 человек, восемь из них смогли эвакуироваться самостоятельно.

Рудник принадлежит АО «ГМК Дальполиметалл». Прокуратура организовала проверку обеспечения безопасности при производстве работ, в том числе соблюдения трудовых прав.