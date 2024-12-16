Дальнегорск, Приморский край, 17 декабря, 2024, 02:57 — ИА Регнум. На руднике в Дальнегорском городском округе Приморского края произошёл горный удар с обрушением пород. Об этом 17 декабря сообщила пресс-служба МЧС России.

Иван Шилов, ИА REGNUM МЧС России

В Telegram-канале ведомства уточнили, что в момент обрушения на руднике находились 11 человек, восемь из них смогли эвакуироваться самостоятельно. В результате инцидента пострадал один работник. Спасатели поднимают его на поверхность.

Предположительно, вместе с пострадавшим на поверхность поднимаются ещё двое рабочих, добавили в прокуратуре Приморья. По предварительным данным, горный удар с обвалом пород произошёл утром 17 декабря на участке «Южный» рудника «2-й Советский» в Дальнегорском городском округе. Рудник принадлежит АО «ГМК Дальполиметалл». Прокуратура организовала проверку обеспечения безопасности при производстве работ, в том числе соблюдения трудовых прав.

Как сообщало ИА Регнум, 18 марта обрушилась порода на золотодобывающем прииске в Амурской области. По информации региональной прокуратуры, под завалами, по предварительным данным, оказались 15 человек. В связи с произошедшим на территории Амурской области ввели режим чрезвычайной ситуации. К месту обвала шахты на руднике «Пионер» стянули свыше 200 спасателей.

В Дальнегорском городском округе 25 января на руднике «Николаевский» вспыхнул пожар. В шахте находились 68 человек. Горняки успешно вышли на поверхность. В результате никто не пострадал.