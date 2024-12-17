Москва, 17 декабря, 2024, 04:51 — ИА Регнум. Коротковолновая «радиостанция Судного дня» УВБ-76 передала в эфир 24 загадочных сообщения. Об этом информировало издание aif.ru.

Иван Шилов ИА REGNUM Радио

В течение одного дня первыми в эфире прозвучали слова «азбука», «хунхуз» и «нанайка». Затем в эфире оказались «панкосвод», «онероруст», «лагограч» и «геенна». Всего вывели в эфир 24 слова, последнее из них («бродощёлк») вышло в 17:14 мск.

Вещание станции ведётся круглосуточно. При этом почти весь эфир составляет радиолокационное «жужжание». Поэтому УВБ-76 ещё называют The Buzzer («Жужжалка»).

Отмечается, что УВД-76 известна среди радиолюбителей. Перед знаковыми событиями фиксировались сигналы, состоящие из одного или нескольких загадочных слов. Предположительно, «радиостанция Судного дня» должна будет запустить ядерные боеголовки при начале ядерного конфликта.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 27 июня 2018 года американские радиолюбители перехватили приказ о запуске термоядерных ракет. Отмечалось, что экипаж воздушного судна B-52 после получения приказа о действиях в чрезвычайной обстановке EAM должен был запустить несколько оснащенных термоядерными боеголовками крылатых ракет. Позже стало известно, что в небе над США проходили военные учения с участием самолёта управления E-6 Mercury и воздушного судна B-52 Stratofortress, информировало The Drive со ссылкой на свои источники.