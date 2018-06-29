Вашингтон, 29 июня, 2018, 11:11 — ИА Регнум. Сообщения о действиях в чрезвычайной обстановке EAM (Emergency Action Messages), которые передавало наземное командование США межконтинентальному стратегическому бомбардировщику-ракетоносцу B-52 Stratofortress, случайно перехватили радиолюбители западного побережья США в ночь на 27 июня. Об этом сообщает The Drive со ссылкой на свои источники.

Цитата из х/ф «На следующий день». Реж. Николас Мейер. 1983. США Запуск ракет

По данным издания, в «боевых условиях» такие передачи, которые транслируются на всех частотах, осуществляются в случае принятия решения о боевом применении ядерного оружия.

Отмечается, что экипаж воздушного судна B-52 в данном случае, после получения приказа о действиях в чрезвычайной обстановке EAM, должен был запустить несколько оснащенных термоядерными боеголовками крылатых ракет.

Позже стало известно, что в ночь на 27 июня в небе над США проходили военные учения с участием самолета управления E-6 Mercury и воздушного судна B-52 Stratofortress.

Самолеты, которые взлетели с аэродрома Берксдейл, развернулись над Тихим океаном и вернулись на базу.

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