Москва, 16 декабря, 2024, 23:45 — ИА Регнум. Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов, отказавшийся в октябре от нейтрального статуса, передумал.

Максим Богодвид/РИА Новости Евгений Рылов

Такое решение он принял из-за желания выступать на международных соревнованиях.

«Как показывает практика, эмоции требуют. Получать буду, скорее всего», — сказал, имея ввиду нейтральный статус, Рылов в эфире программы «Громко» на телеканале «Матч ТВ».

В октябре пловец однозначно говорил, что отказывается от нейтрального статуса, хочет и будет выступать под российским флагом.

World Aquatics допустило российских и белорусских спортсменов к участию в турнирах в нейтральном статусе. После этого россияне поехали на чемпионат мира на короткой воде, где заняли второе место в медальном зачете. Они завоевали десять медалей — шесть золотых и четыре серебряных.

Как сообщало ИА Регнум, Евгений Рылов победил на Всероссийской Спартакиаде на дистанции 200 метров на спине. Представляющий Московскую область спортсмен показал время 1 минута 55,90 секунды.

Пловец в 2022 году говорил, что планирует завершить спортивную карьеру после Игр 2024 года.

Президент России Владимир Путин поздравил российских пловцов Мирона Лифинцева, Кирилла Пригоду, Андрея Минакова и Егора Корнева с победой на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Будапеште.