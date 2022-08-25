Санкт-Петербург, 25 августа, 2022, 09:48 — ИА Регнум. Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов победил на Всероссийской Спартакиаде на дистанции 200 метров на спине. Представляющий Московскую область спортсмен показал время 1 минута 55,90 секунды.

Swimmingworldmagazine.com Евгений Рылов

Второе место занял Егор Доломанов из Волгоградской области, результат которого составил 1 минута 58,69 секунды. Замкнул тройку Алексей Ткачёв из Санкт-Петербурга 1 минута 59,06 секунды.

Ранее на Спартакиаде Рылов был дисквалифицирован в полуфинальном заплыве на дистанции 100 метров на спине из-за фальстарта.

Рылову стал двукратным олимпийским чемпионом на Играх в Токио. Также он дважды становился чемпионом мира, три раза — победителем мирового первенства на короткой воде.