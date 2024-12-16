Москва, 16 декабря, 2024, 23:32 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поздравил российских пловцов Мирона Лифинцева, Кирилла Пригоду, Андрея Минакова и Егора Корнева с победой на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Будапеште. Телеграмму 16 декабря опубликовали на сайте Кремля.

Максим Богодвид/РИА Новости Егор Корнев

«Сердечно поздравляю вас с триумфом. В напряжённой борьбе вы проявили настоящие бойцовские качества — сплочённость, собранность, выносливость, высочайшее мастерство. Показав лучший результат в комбинированной эстафете, по праву стали чемпионами и установили новый мировой рекорд. И, конечно, пополнили копилку нашей сборной ещё одной золотой медалью. Так держать!» — отметил Путин.

В завершение глава государства пожелал пловцам ярких спортивных достижений и всего самого доброго.

Как сообщало ИА Регнум, российские пловцы одержали победу в эстафете на дистанции 4 × 100 м на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Будапеште, установив мировой рекорд.

В составе российской команды выступали Мирон Лифинцев, Кирилл Пригода, Андрей Минаков и Егор Корнев. Они преодолели дистанцию за 3 минуты 18,68 секунды. Второе место заняла сборная США (3.19,03). Замкнули тройку лидеров пловцы из Италии (3.19,91). Таким образом, 18-летний Лифинцев стал пятикратным чемпионом мира.

Российская сборная по плаванию заняла второе место по итогам чемпионата мира на короткой воде в Будапеште. Всего россиянам удалось завоевать десять медалей, из них шесть золотых и четыре серебряных. Первыми в зачёте стали американцы (18 золотых медалей), третьими — канадцы, получившие четыре золота.

Чемпионат мира в Будапеште проходил с 10 по 15 декабря. От России в нейтральном статусе выступили 27 спортсменов.