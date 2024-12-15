Будапешт, 16 декабря, 2024, 01:30 — ИА Регнум. Российская сборная по плаванию заняла второе место по итогам чемпионата мира на короткой воде в Будапеште. Всего россиянам удалось завоевать десять медалей.

Dave Dugdale

Так, сборная России выиграла шесть золотых и четыре серебряные награды.

Первым в зачёте стали американцы, завоевав 18 золотых медалей, третьими — канадцы, получив четыре золота.

Как передавало ИА Регнум, российские пловцы одержали победу в эстафете на дистанции 4 × 100 м на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Будапеште, установив мировой рекорд.

В составе российской команды выступали Мирон Лифинцев, Кирилл Пригода, Андрей Минаков и Егор Корнев. Они преодолели дистанцию за 3 минуты 18,68 секунды. Второе место заняла сборная США (3.19,03). Замкнули тройку лидеров пловцы из Италии (3.19,91). Таким образом, 18-летний Лифинцев стал пятикратным чемпионом мира.

11 декабря Лифинцев завоевал золото на чемпионате мира. Он победил на дистанции 100 м на спине, побив юниорский мировой рекорд, установленный россиянином Климентом Колесниковым в 2017 году. Также российская команда в составе Лифинцева, Пригоды, Сурковой и Трофимовой победила в смешанной комбинированной эстафете 4 × 50 м.

13 декабря президент России Владимир Путин поздравил российских спортсменов с золотой медалью чемпионата мира по плаванию на короткой воде в Будапеште. Отдельно Путин отметил Лифинцева. По словам главы государства, пловцы доказали, что российская школа плавания является одной из сильнейших в мире.

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде проходил в Будапеште с 10 по 15 декабря. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.