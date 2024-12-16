Москва, 16 декабря, 2024, 21:07 — ИА Регнум. Институт развития интернета (ИРИ) начал приём заявок на соискание IV Национальной премии интернет-контента для создателей социально-значимых онлайн-проектов, сообщила ИА Регнум пресс-служба ИРИ.

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Заявки будут приниматься до 31 января. Финалистов конкурса определит экспертный совет, а победителей — жюри. Церемония вручения премии состоится летом 2025 года.

В конкурсе 15 основных номинаций, среди которых — игровой сериал (до и более 30 минут), non-scripted проект (проекты, в которых отсутствует заранее подготовленный сценарий), документальный проект, короткометражный проект, видеоролик до трёх минут и проект в вертикальном формате.

Кроме того, в числе номинаций — анимационный контент, вирусный контент, подкаст, музыкальный трек, блог, Telegram–канал, спецпроект в интернет-СМИ и социальная интернет-акция. Также награды будут вручены в нескольких специальных номинациях

«Каждый год количество заявок растёт, но нам важно, что растёт и качество: социально-значимый контент становится по-хорошему модным. Авторы уже не стремятся к популярности любой ценой, а делают проекты со смыслом и при этом хорошим маркетингом, и в результате — с большими просмотрами и живым откликом аудитории. Задача нашей Премии — подсветить их и открыть для тех, кто ещё с ними незнаком», — отметил генеральный директор ИРИ Алексей Гореславский.

Премию могут получить проекты, появившиеся с 1 января по 31 декабря 2024 г. на площадках, не запрещённых законодательством РФ, на русском языке или на официальных языках народов России.

В предыдущие годы премию получали, в частности, создатели «Вызова», первого в истории фильма, снятого в космосе, авторы цикла вертикальных видеороликов «Рабочий — класс!», веб-сериала «Про людей и про войну» и других проектов, напомнила пресс-служба.

Как передавало ИА Регнум, ранее в декабре состоялась церемония вручения премии РОЦИТ «Герои Рунета» за самые значимые события и достижения в российском сегменте Сети за 2024 год. Награды получили, в частности, певица Mia Boyka, автор блога «8 раз мама» Наталья Сенчева и военкор Александр Сладков.