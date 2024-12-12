Москва, 12 декабря, 2024, 11:56 — ИА Регнум. На второй ежегодной премии РОЦИТ «Герои Рунета» назвали самые значимые события и достижения в российской сегменте Сети за 2024 год. Награды получили как люди, так и проекты.

Кирилл Зыков/РИА Новости Певица Mia Boyka

Учредителем премии выступил РОЦИТ — старейшая общественная организация Рунета.

Так, певица Mia Boyka получила награду за привлечение внимания политиков к молодёжным трендам. Награду певице вручил гендиректор ВЦИОМ Валерий Фёдоров. Награду за самый популярный семейный блог получила автор блога «8 раз мама» на платформе «Дзен» Наталья Сенчева, а статуэтку за мужество и честь забрал военкор Александр Сладков. Отдельно экспертный совет отметил и майнеров криптовалют — им была вручена награда за официальное признание на законодательном уровне.

Премия «Герои Рунета» по сути представляет собой исследование, трансформированное в шоу.

«Мы опираемся на экспертную мощь РОЦИТ и мнение комьюнити, которое сформировалось вокруг «Героев Рунета». Мы постарались построить яркую картину того, чем жил Рунет в 2024 году. В этот раз мы впервые провели народное голосование — нам прислали больше 2 тыс. заявок. Благодарю пользователей Рунета, которые принимали непосредственное участие в определении кандидатур. Я бы очень хотел, чтобы наша премия-исследование стала знаком качества и определенным стандартом», — отметил председатель правления РОЦИТ, заместитель председателя Комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

В этом году в рамках премии «Герои Рунета — 2024» были отдельно отмечены и социально значимые онлайн-платформы, которые пользуются у россиян популярностью. Экспертный совет отметил видеохостинг Rutube, который отпраздновал 18 лет с момента запуска. Награду от эксперта РОЦИТ, директора Центра компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ Ильи Массух получил директор по работе с контентом RUTUBE Илья Емелин.

За развитие кириллицы в интернете наградили Ispmanager, компанию, которая создает программное обеспечение для управления веб-проектами.

Статуэтка за вклад в развитие нового поколения научно-образовательных ресурсов Рунета была присуждена новой российской интернет-энциклопедии «Рувики». Награду также получила Национальная система противодействия DDoS-атакам — экспертный совет отметил проект за укрепление государственной кибербезопасности.

Также в рамках премии был отмечен коллектив разработчиков портала «Госуслуги».

«Герои Рунета — это не только те, кого мы видим в кадре. Это целые команды, создающие многофункциональные и при этом легкие в использовании цифровые сервисы, удобство которых мы — пользователи — часто воспринимаем как должное. А за этим стоит большой труд», — указал генеральный директор ИРИ, председатель Общественного совета при Минцифры Алексей Гореславский.

В блоке «Люди года» экспертный совет премии выделил персон, которые оказали в 2024 году значительное влияние на российский сегмент Сети. Победителем в специальной номинации «Старт года» признали исполнительницу хита «GODZILLA» Bearwolf.

В категории «Культурный код Рунета» победителем стал мем «Гоооол» — его отметили за создание патриотической повестки в нижнем интернете. Победителем «Народного голосования» стал Андрей Горловский — блогер, уроженец Горловки, который общается в чат-рулетке с жителями Украины на русском и украинском языках и рассказывает им правду о том, что происходило в Донбассе с 2014 года.