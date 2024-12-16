* — физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов

Киев, 16 декабря, 2024, 18:03 — ИА Регнум. В последнее время власти Украины перестали говорить о победе над Россией, заявил экс-президент страны и глава оппозиционной партии «Европейская солидарность» Пётр Порошенко (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов).

Kirill Chubotin/Global Look Press

«В течение последних трёх недель слово «победа» исчезло из речевого обихода властей. Я убеждён, что власть, народ и государство, не верящие в свою победу, обречены на поражение», — написал Порошенко в своём Telegram-канале.

Бывший президент Украины отметил, что это произошло сразу после того, как глава киевского режима Владимир Зеленский представил свой «план победы».

Как передавало ИА Регнум, Зеленский 16 октября озвучил перед депутатами пункты предполагаемого «плана победы», в числе которых приглашение Украины в НАТО, совместная с Западом организация системы противовоздушной обороны для контролируемой Киевом территории и снятие ограничений на дальнобойные удары украинских формирований вглубь территории РФ.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что за так называемым мирным планом Зеленского стоит намерение воевать до последнего украинца.

6 декабря Порошенко заявил, что командование ВСУ должно перестать отдавать приказы о наступательной операции. Использование нации как инструмента для операции «мясной шторм» должно прекратиться, заключил он.