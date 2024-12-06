* — является членом сообщества, деятельность которого признана в РФ террористической

Киев, 6 декабря, 2024, 05:00 — ИА Регнум. Командованию ВСУ необходимо прекратить отдавать приказы о наступательной операции. Использование нации как инструмента для операции «мясной шторм» должно прекратиться, призвал бывший президент Украины Пётр Порошенко (является членом сообщества, деятельность которого признана в РФ террористической).

Иван Шилов ИА REGNUM Пётр Порошенко

«Просто перестаньте работать на телевидение и начните работать для спасения солдат», — добавил он в ходе выступления в организации Atlantic Council (признана нежелательной на территории РФ).

Порошенко считает, что цена таких действий украинской армии огромна и в будущем будет иметь негативные результаты.

Как сообщало ИА Регнум, 30 ноября глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский отказался спасти группировку ВСУ в Курахово. Он не отдал группе приказ к отступлению, чем обрёк её на гибель, указал Рогов.

Территориальные потери Украины в пользу ВС РФ в ноябре исчислялись 1202 кв. км, это примерно равно площади Нью-Йорка — 1223 кв. км. По данным британской газеты The Guardian, контроль России над фронтовыми участками увеличился с 17,4 до 17,9% за год, а большая часть занятых российской армией территорий приходится на Донецкую Народную Республику.