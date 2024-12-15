Москва, 15 декабря, 2024, 19:10 — ИА Регнум. В рамках проекта «Зима в Москве» покажут 170 балетов на льду. Об этом 15 декабря сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

По её словам, шоу-программа началась одновременно со стартом столичного фестиваля «Путешествие в Рождество». Знаменитые фигуристы поставили спектакли, среди которых «Щелкунчик», «Золотой ключик», «Золушка» и «Царевна-лягушка».

«Представления можно посмотреть на пяти катках «Московских сезонов» — в центре города и в районах Коптево, Тёплый Стан, Марьино, Южное Медведково», — процитировал Сергунину официальный портал мэра Москвы.

На площади Революции зрительские трибуны могут вместить 800 человек, в остальных местах представления смогут посмотреть от 150 до 400 посетителей. Авторами и постановщиками выступили олимпийские чемпионы Татьяна Навка, Евгений Плющенко, многократный обладатель Кубка четырёх континентов Пётр Чернышев. Продолжительность каждого выступления составит не менее 45 минут.

Спектакль «Щелкунчик» на площади Революции покажут 22, 28 и 29 декабря. Зрители услышат классическую музыку.

Балет на льду «Царевна-лягушка» пройдет 22 декабря — на улице Тёплый Стан, 31 декабря — на улице Перерве. С шоу «Золотой ключик» фигуристы выступят 31 декабря на Сухонской улице.

Спектакль «Золушка» представят 21 декабря на улице Перерве и 28 декабря — на Сухонской. Постановку «Белоснежка» покажут 22, 24 и 25 декабря на площади Революции.

На окружных катках посетить шоу можно бесплатно, а для представлений на площади Революции нужно будет приобрести билет.

Как сообщало ИА Регнум, исторический перформанс «Семейная жизнь аристократии, романтические прогулки и тайны усадеб» пройдет на катке в Саду имени Баумана в Москве. Посетить мероприятия можно будет 22 и 30 декабря. Рядом с москвичами и гостями столицы будут кататься дворянские пары, которые поделятся секретами светской жизни и расскажут о развлечениях аристократии. А ещё продемонстрируют, как катались на коньках в прошлые века.