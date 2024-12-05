Москва, 5 декабря, 2024, 12:41 — ИА Регнум. Исторический перформанс «Семейная жизнь аристократии, романтические прогулки и тайны усадеб» пройдет на катке в Саду имени Баумана в Москве. В пресс-службе столичного Департамента культуры, мероприятия пройдут8,15,22 и 30 декабря.

Пресс-служба Мостуризма

«Рядом с посетителями будут кататься дворянские пары, которые поделятся секретами светской жизни и расскажут о развлечениях аристократии. А еще продемонстрируют, как катались на коньках в прошлые века», — отметили в департаменте.

Пресс-служба Мостуризма

Москвовед, экскурсовод Мари Чижова считает, что проект «Зима в Москве» предлагает новые форматы знакомства со столицей.

«Зимний сезон в Москве — это время самых интересных экскурсий, потому что город полностью преображается и становится сказочным, волшебным, благодаря освещению, открытию катков и елок. Даже те наши гости, кто был в Москве летом, не узнают столицу и открывают ее по-новому. Во многом благодаря зимним городским фестивалям, которые предлагают совершенно новый формат знакомства со столицей», — заявила она агентству «Москва».

Как сообщало ИА Регнум, проект «Зима в Москве» стартовал 1 декабря. Он объединяет все сезонные развлечения столицы: от больших фестивалей до мастер-классов, чаепитий, экскурсий и игр. Всего для москвичей и гостей города будут работать более 1,9 тыс. площадок во всех районах.

Чтобы найти развлечение на свой вкус, можно просто посетить специальный раздел на сайте мэра Москвы. На платформе собрана информация обо всех площадках и мероприятиях проекта «Зима в Москве». Там же у желающих будет возможность забронировать городские площадки для проведения собственных мероприятий.