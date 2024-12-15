Москва, 15 декабря, 2024, 18:15 — ИА Регнум. Московский авиацентр получил новый пожарный вертолёт Ка-32А11ВС. Он этом 15 декабря сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Petrov Sergey/Global Look Press

«Он имеет новейшую систему локации и авионики и приспособлен для полётов в самых сложных метеоусловиях. Это делает его незаменимым для работы в плотной городской застройке», — написал градоначальник в Telegram-канале.

По словам Собянина, в распоряжении авиапарка теперь имеются 12 винтокрылых машин: шесть пожарных, пять санитарных и одна — разведывательная. Экипажи центра дежурят круглосуточно. Их время прибытия на вызов колеблется в пределах 10-15 минут с момента подачи заявки.

Мэр подчеркнул, что в планах и дальше пополнять авиапарк новой техникой и развивать авиационно-спасательные технологии в Москве.

Как сообщало ИА Регнум, в марте в авиацентре появились две уникальные машины для ремонта вертолётов в полевых условиях. Первая машина на базе «КамАЗа» представляет собой передвижную мастерскую с необходимым оборудованием и жилым модулем для специалистов. Вторая машина изготовлена на базе автомобиля «Урал». Это кран-манипулятор, предназначенный для перевозки и монтажа тяжëлых компонентов и механизмов. Прежде такие работы проводились с привлечением автокрана, принадлежащего другим организациям, из-за чего дольше простаивал вертолёт.