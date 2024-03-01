Москва, 1 марта, 2024, 12:59 — ИА Регнум. Две уникальные машины для ремонта вертолётов в полевых условиях появились в Московском авиацентре, сообщил 1 марта мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.

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Первая машина на базе «КамАЗа» представляет собой передвижную мастерскую с необходимым оборудованием и жилым модулем для специалистов. Вторая машина изготовлена на базе автомобиля «Урал». Это кран-манипулятор, предназначенный для перевозки и монтажа тяжëлых компонентов и механизмов. Прежде такие работы проводились с привлечением автокрана, принадлежащего другим организациям, из-за чего дольше простаивал вертолёт.

«Обе машины созданы в соответствии с проектами, разработанными сотрудниками Московского авиацентра», — говорится в сообщении.

Новая техника позволит быстрее ремонтировать и обслуживать вертолёты, в том числе вне аэродрома, без привлечения сторонних сил, отмечено в канале.

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В декабре 2023 года Собянин сообщил, что с января пилоты авиацентра — столичной службы экстренного реагирования — совершили больше 190 срочных вылетов. Они эвакуировали пострадавших в результате дорожных аварий и других ЧП, доставляли пациентов в больницы, восемь раз помогали тушить крупные пожары.

В составе Московского авиацентра пять пожарных и пять санитарных вертолётов, а также вертолёт-разведчик для мониторинга обстановки.