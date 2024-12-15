Сургут, Югра, 15 декабря, 2024, 17:09 — ИА Регнум. Экс-мэра Сургута Андрея Филатова, ранее арестованного по уголовному делу о коммерческом подкупе, освободили из-под стражи. Об этом в воскресенье, 15 декабря, заявил его адвокат Георгий Арутюнян. Его слова приводит «РИА Новости».

Социальные сети Андрей Филатов

«Могу вам лишь подтвердить, что Андрею Сергеевичу изменена мера пресечения. Он освобождён из-под стражи. О том, какая мера пресечения у него сейчас, сообщить вам не могу», — указал собеседник агентства.

В суде данную информацию не комментировали.

Как передавало ИА Регнум, о задержании Филатова в рамках уголовного дела о коммерческом подкупе в силовых структурах сообщили 5 ноября. Других подробностей не приводилось.

22 апреля Филатов сообщил о своём решении досрочно уйти в отставку. Он пояснил, что отставка вызвана личными причинами, никакого политического или другого внешнего контекста в этом нет. Чиновник добавил, что намерен остаться в регионе и сосредоточиться на экономических проектах, в частности связанных с развитием территорий.

Пост главы Сургута Филатов занимал с февраля 2021 года. До этого он работал в должности вице-губернатора Ханты-Мансийского автономного округа по внутренней политике, был депутатом парламента региона.