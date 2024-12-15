Минск, 15 декабря, 2024, 14:51 — ИА Регнум. Белорусский сенатор, бывший глава Федерации хоккея республики (ФХРБ) Дмитрий Басков раскритиковал судейство в матче Кубка Первого канала между сборными России и Белоруссии.

Алексей Даничев/РИА Новости

«В первом периоде мы практически не давали сопернику играть в нашей зоне обороны, много атаковали. Судьи тоже постарались сделать праздник для зрителей. Играли бы при другом судействе, расклад был бы совсем другим, как и счёт на табло», — приводит его слова пресс-служба ФХРБ.

Как передавало ИА Регнум, 14 декабря сборная России по хоккею одержала победу над Белоруссией в матче Кубка Первого канала. Игра состоялась на льду санкт-петербургской «СКА-Арены» и завершилась победой россиян в овертайме со счётом 4:3. Автором победной шайбы стал форвард Евгений Кузнецов.

Турнир закончится 15 декабря, когда сборная России встретится с национальной командой Казахстана, а сборная Белоруссии — со сборной легионеров КХЛ.