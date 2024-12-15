Москва, 15 декабря, 2024, 18:10 — ИА Регнум. Структурное подразделение холдинга «Биотэк» инициировало процедуру банкротства бывшей жены певца Николая Баскова Светланы Шпигель. Об этом в воскресенье, 15 декабря, сообщил РБК со ссылкой на картотеку арбитражных дел.

Юрий Самолыго/ТАСС Светлана Шпигель

Истцом выступает «Межрегиональная фармацевтическая производственно-дистрибьюторская корпорация» (МФПДК), являющаяся частью компании, основанной отцом ответчицы — экс-сенатором Борисом Шпигелем. Примечательно, что сама фирма сейчас тоже банкротится.

Как сообщается, Светлане Шпигель принадлежат по 100% в пензенских дистрибьюторах «Биолек» и «Биомед», а также 33,33% в московском ООО «Старфарма», которое тоже занимается оптовой торговлей фармацевтической продукцией.

Причины, по которым МФПДК решил инициировать банкротство Шпигель, не указаны. Сама Светлана также не дала комментариев.

Светлана Шпигель была замужем за Басковым с 2001 по 2008 годы, её отец занимался продюсированием артиста.

Как сообщало ИА Регнум, Борис Шпигель был задержан в марте 2021 года по подозрению в даче взятки в рамках уголовного дела бывшего главы Пензенской области Ивана Белозерцева. По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года экс-губернатор получил от основателя «Биотэка», его супруги и директора ОАО «ФАРМАЦИЯ» Антона Колоскова взятки более чем на 31 млн рублей.

Из здания Басманного суда, где рассматривалось ходатайство об аресте Шпигеля в марте 2021 года, его вынесли на носилках сотрудники скорой помощи, поскольку состояние здоровья экс-сенатора резко ухудшилось.

5 ноября Шпигеля освободили от отбывания наказания по состоянию здоровья.