Средства ПВО уничтожили 15 БПЛА ВСУ над территорией РФ — 1025-й день СВО
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 15 декабря уничтожили 15 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В Минобороны уточнили, что большинство вражеских дронов были сбиты над акваторией Черного моря и по одному — над территориями Курской и Белгородской областей. Таким известием ознаменован новый, 1025-й день специальной военной операции (СВО) на Украине.
Тем временем военнослужащие группировки войск «Центр» рассказали об освобождении населённого пункта Петровка в ДНР. При поддержке бронегруппы они стремительно зашли в близлежащие у села лесополосы и уничтожили противника в укреплениях. А после малыми группами штурмовики зашли в населенный пункт, двигаясь с двух сторон от укрытия к укрытию. Одна из штурмовых групп обошла Петровку, чтобы не дать противнику возможности сбежать. Соответствующие видеокадры обнародовало Минобороны.
Поясняется, что корректировку действий военнослужащих выполняли расчёты беспилотных летательных аппаратов во взаимодействии с артиллерийскими расчетами и другими подразделениями.
«В результате активных и решительных действий военнослужащие установили российский триколор в населенном пункте», — отметили в оборонном ведомстве.
Подробности — в трансляции ИА Регнум.