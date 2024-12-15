Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 15 декабря уничтожили 15 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В Минобороны уточнили, что большинство вражеских дронов были сбиты над акваторией Черного моря и по одному — над территориями Курской и Белгородской областей. Таким известием ознаменован новый, 1025-й день специальной военной операции (СВО) на Украине.

Тем временем военнослужащие группировки войск «Центр» рассказали об освобождении населённого пункта Петровка в ДНР. При поддержке бронегруппы они стремительно зашли в близлежащие у села лесополосы и уничтожили противника в укреплениях. А после малыми группами штурмовики зашли в населенный пункт, двигаясь с двух сторон от укрытия к укрытию. Одна из штурмовых групп обошла Петровку, чтобы не дать противнику возможности сбежать. Соответствующие видеокадры обнародовало Минобороны.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3935458" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Освобождение села Петровка в ДНР

Поясняется, что корректировку действий военнослужащих выполняли расчёты беспилотных летательных аппаратов во взаимодействии с артиллерийскими расчетами и другими подразделениями.

«В результате активных и решительных действий военнослужащие установили российский триколор в населенном пункте», — отметили в оборонном ведомстве.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.