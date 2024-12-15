Анкара, 15 декабря, 2024, 07:35 — ИА Регнум. Подготовленный министерством обороны Франции доклад об изготовлении турецких беспилотников вызвал напряжённость в отношениях между Парижем и Анкарой в связи с обнародованием спутниковых снимков объектов стратегического значения Турции. Об этом говорится в публикации турецкого военного портала Defence Türk.

Иван Шилов ИА REGNUM Анкара

«Шестидесятипятистраничный доклад «Турецкая беспилотная промышленность», подготовленный генеральным управлением международных отношений и стратегии (DGRIS) министерства обороны Франции в июле, но обнародованный в октябре, как сообщается, вызвал дипломатическую напряженность между Парижем и Анкарой», — сказано в материале.

Так, по утверждению портала, минобороны Турции потребовало от французского посольства в Анкаре заявление и отзыв исследования, в котором содержались спутниковые снимки стратегических объектов по производству БПЛА.

В свою очередь минобороны Франции, отмечает Defence Türk, попросило написавших доклад субподрядчиков снять публикацию со своих сайтов. Французская сторона же заявляет, что доклад был составлен на основе открытых данных.

Как передавало ИА Регнум, 2 мая глава турецкого министерства обороны Яшар Гюлер заявил, что Турция ведёт работу над созданием беспилотного летательного аппарата с боевой частью, а также продолжает процесс создания национального танка Altay. Также Турция в рамках работ, связанных с созданием национального танка Altay, создаст 250 таких боевых машин. По словам главы минобороны, некоторые запчасти для 85 танков закупят у Южной Кореи, но большую часть оборудования изготовят в Турции.