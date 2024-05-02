Анкара, 3 мая, 2024, 00:33 — ИА Регнум. Турция ведёт работу над созданием беспилотного летательного аппарата с боевой частью, а также продолжает процесс создания национального танка Altay. Об этом 2 мая в эфире телеканала CNN Turk сообщил глава турецкого министерства обороны Яшар Гюлер.

CeeGee Боевой танк Altay

«Конфликт между Россией и Украиной придал новое измерение войнам с использованием БПЛА. Взять, к примеру, беспилотник-камикадзе. Вы вводите координаты маршрута, и он летит к цели и сбрасывает взрывчатые материалы. Мы также работаем над этим», — указал Гюлер.

Также Турция в рамках работ, связанных с созданием национального танка Altay, создаст 250 таких боевых машин. По словам главы минобороны, некоторые запчасти для 85 танков закупят у Южной Кореи, но большую часть оборудования изготовят в Турции.

Первый образец основного боевого танка Altay, призванного заменить используемые турецкой армией Leopard 2 и американские M48 и M60, был представлен в 2011 году. В 2018 году департамент оборонной промышленности Турции заключил контракт на производство танка Altay. Стоимость реализации проекта разработки оценивается в 500 миллионов долларов.

Как передавало ИА Регнум, 23 апреля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что вооружённые силы страны получили первые танки Altay для проведения испытаний. Проверка характеристик боевых машин, оснащённых бронёй нового поколения и системой активной защиты, продлится около двух лет.