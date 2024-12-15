Беверли-Хиллз, США, 15 декабря, 2024, 06:52 — ИА Регнум. Стакан кинул неизвестный мужчина в лицо актёру Джейми Фоксу, широко известному по главным ролям в фильмах «Джанго освобожденный», во время праздника в одном из ресторанов города Беверли-Хиллз в США. Об этом 14 декабря сообщает телеканал NBC News.

Цитата из к/ф «Джанго освобожденный». реж. Квентин Тарантино. 2012. США Джейми Фокс в роли Джанго

Уточняется, что Фокс праздновал свой день рождения около 22:00 13 декабря (06:00 мск 14 декабря) в ресторане Mr. Chow, когда ему в лицо прилетел стакан. В результате инцидента актёру пришлось обратиться к медикам и наложить швы.

В полиции отметили, что изначально поступил звонок о нападении «с возможным применением смертоносного оружия». По прибытии на место происшествия выяснилось, что в ресторане произошёл конфликт между посетителями. Аресты и задержания не производились.

Джейми Фокс получил премию «Оскар» за лучшую мужскую роль, которую он сыграл в фильме «Рэй». Кроме того, он играл в фильмах «Али» (2001), «Законопослушный гражданин» (2009), «Джанго освобожденный» (2012), а также озвучил главного героя Джо в мультфильме «Душа» (2020).

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