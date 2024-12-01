Санкт-Петербург, 1 декабря, 2024, 13:21 — ИА Регнум. Артист Михайловского театра в Санкт-Петербурге получил травму во время репетиции гладиаторского боя. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Инцидент произошёл 30 ноября после удара мечом. В больнице врачи диагностировали у мужчины перелом фаланги пальца и ушиб.

После осмотра медиками его отпустили в удовлетворительном состоянии.

По информации Telegram-канала Mash, пострадал артист балета Роман Волков. Он неудачно подставил руку под реквизит и получил открытый перелом со смещением и повреждение сухожилия.

На сцене театра артист выступает, в частности, в спектакле «Спартак».

Как сообщало ИА Регнум, в мае под колеса авто в Санкт-Петербурге попал актёр «Улиц разбитых фонарей» Александр Майоров. Автомобиль сбил 44-летнего мужчину, когда тот пытался перейти дорогу вне пешеходного перехода на Приморском шоссе. С серьёзными травмами его доставили в больницу.