Москва, 15 декабря, 2024, 02:30 — ИА Регнум. Потеря Россией Абхазии в качестве союзника станет «самоубийством». Такое мнение высказала главред телеканала RT Маргарита Симоньян.

Kremlin.ru Маргарита Симоньян

«Потерять Абхазию как союзника, как наших ближайших. Это, извините, самоубийство. Вы знаете, например, что от Сириуса нашего любимого, который президент наш любит, и мы все любим, до Абхазии полчаса пешком. Внимание, пешком. Вот встал и пошел — через полчаса ты в Абхазии», — заявила Симоньян в эфире телеканала ТВЦ.

Она добавила, что в случае каких-либо неблагоприятных событий в регионе это может обернуться для России катастрофой.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Россия и Абхазия продолжат обсуждение всех имеющихся тем, среди которых соглашение об инвестиционных проектах и социальное обеспечение жителей республики.

Депутаты парламента Абхазии 3 декабря отказались ратифицировать инвестиционное соглашение с Россией, ставшее поводом для массовых протестов в республике. Российские и абхазские власти отмечали, что договорённость будет способствовать развитию экономики республики за счёт частных вложений. Представители оппозиции придерживаются противоположного мнения. Они считают, что подобные проекты не принесут в бюджет страны средства и якобы приведут к потере экономического суверенитета республики.