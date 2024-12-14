На военной базе в штате Джорджия в результате стрельбы погиб человек
Штат Джорджия, США, 15 декабря, 2024, 00:58 — ИА Регнум. Один человек погиб при стрельбе на военной базе Форт Эйзенхауэр в американском штате Джорджия. Об этом 14 декабря сообщает телеканал CBS.
Уточняется, что базу Форт Эйзенхауэр, где базируется киберкомандование сухопутных сил США, временно закрыли утром 14 декабря в связи с инцидентом со стрельбой. В результате стрельбы в жилом помещении на территории базы один человек получил огнестрельное ранение и позднее скончался. Отмечается, что инцидент носит «единичный характер».
Подозреваемый в стрельбе задержан. Уже в 09:45 по местному времени (17:45 мск) на военной базе возобновлена работа в штатном режиме. Информация о погибшем не разглашается до тех пор, пока его родственникам не сообщат о трагедии. Данные о личности стрелявшего не приводятся.
Ранее ИА Регнум сообщало о ЧП, которое произошло год назад в военном лагере на острове Минданао на Филиппинах. Один из военнослужащих в ночное время открыл стрельбу по своим сослуживцам и убил четверых. Самого стрелка ликвидировали на месте происшествия.
Похожий случай произошел в 2021 году на территории базы 11-го батальона военно-морской полиции на острове Сан-Андрес в Колумбии. Один из солдат открыл стрельбу и убил троих сослуживцев.