Штат Джорджия, США, 15 декабря, 2024, 00:58 — ИА Регнум. Один человек погиб при стрельбе на военной базе Форт Эйзенхауэр в американском штате Джорджия. Об этом 14 декабря сообщает телеканал CBS.

Иван Шилов ИА Регнум Военная база США

Уточняется, что базу Форт Эйзенхауэр, где базируется киберкомандование сухопутных сил США, временно закрыли утром 14 декабря в связи с инцидентом со стрельбой. В результате стрельбы в жилом помещении на территории базы один человек получил огнестрельное ранение и позднее скончался. Отмечается, что инцидент носит «единичный характер».

Подозреваемый в стрельбе задержан. Уже в 09:45 по местному времени (17:45 мск) на военной базе возобновлена работа в штатном режиме. Информация о погибшем не разглашается до тех пор, пока его родственникам не сообщат о трагедии. Данные о личности стрелявшего не приводятся.

Ранее ИА Регнум сообщало о ЧП, которое произошло год назад в военном лагере на острове Минданао на Филиппинах. Один из военнослужащих в ночное время открыл стрельбу по своим сослуживцам и убил четверых. Самого стрелка ликвидировали на месте происшествия.

Похожий случай произошел в 2021 году на территории базы 11-го батальона военно-морской полиции на острове Сан-Андрес в Колумбии. Один из солдат открыл стрельбу и убил троих сослуживцев.