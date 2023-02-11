Манила, 11 февраля, 2023, 14:01 — ИА Регнум. На Филиппинах произошло ЧП в военном лагере на острове Минданао. Один из военнослужащих открыл стрельбу по своим сослуживцам и убил четверых, пишет 11 февраля агентство Xinhua.

Lance Cpl. Isaiah Campbell Филиппинский солдат

Инцидент произошел ночью, когда в казарме все спали. Один из солдат начал стрелять по спящим сослуживцам. Четыре человека погибли. Сам стрелок также был уничтожен на месте происшествия.

Причины инцидента пока не называются.

Напомним, подобный случай произошел два года назад на территории базы 11-го батальона военно-морской полиции на острове Сан-Андрес в Колумбии. Один из солдат открыл стрельбу и убил троих сослуживцев. Еще один человек был ранен. Сам стрелок был нейтрализован.