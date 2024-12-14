Грозный, 14 декабря, 2024, 21:02 — ИА Регнум. Штурмовики 4-й бригады 3-й общевойсковой армии Южного военного округа Вооружённых сил России, действуя в районе Часова Яра в Донецкой Народной Республике (ДНР), ликвидировали двух отказавшихся сдаться бойцов Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом 14 декабря сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Сергей Бобылев/РИА Новости

«Подобная участь ждёт каждого, кто посмеет сопротивляться. Сдача в плен — единственный шанс для украинских бандитов сохранить свои жизни», — написал он в Telegram-канале.

Кадыров уточнил, что российские штурмовики действовали под контролем командира батальона спецназа «Ахмат» с позывным Шустрый.

Как передавало ИА Регнум, 14 декабря военный корреспондент Евгений Поддубный сообщил о ликвидации в зоне спецоперации на красноармейском направлении начальника разведки 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ. Он проходил переподготовку по стандартам армии США.

По данным сводки Минобороны на 14 декабря, украинские войска за последние сутки потеряли до 1375 бойцов. Также российские подразделения уничтожили семь единиц различной бронетехники, 25 артиллерийских орудий и другую военную технику противника.