Москва, 14 декабря, 2024, 17:14 — ИА Регнум. Российские бойцы в зоне спецоперации ликвидировали начальника разведки 25-й воздушно-десантной бригады Вооружённых сил Украины майора Николая Дупешко. Об этом 14 декабря сообщил в Telegram-канале военный корреспондент Евгений Поддубный.

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«Сообщается, что боевик был участником программы переподготовки офицеров ВСУ по стандартам американской армии», — отметил журналист.

Поддубный уточнил, что украинского командира уничтожили ударом беспилотника на красноармейском направлении в Донецкой Народной Республике.

Как передавало ИА Регнум, в ноябре Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» в ноябре сообщил о нейтрализации в зоне спецоперации воевавшего в составе ВСУ барабанщика и участника сатанистской группировки Николая Состина. Он погиб, находясь на красноармейском направлении.

Этот же Telegram-канал в сентябре заявил о ликвидации в курском приграничье чемпиона Украины по смешанным единоборствам Назария Гаврилеца. Он погиб вместе с группой спецназа главного управления разведки украинского минобороны, которой руководил.