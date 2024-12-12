Москва, 12 декабря, 2024, 20:04 — ИА Регнум. В Москве состоялась церемония награждения лауреатов национальной премии «Лидеры ИИ». Мероприятие прошло в рамках международной конференции AI Journey 2024 «Сбера».

СБЕР

Победителями в категории «Премия регионам» стали Москва, Московская, Тульская, Липецкая и Тюменская области. Регионы внедряли искусственный интеллект для контроля питания, проведения исследований в сфере здравоохранения и оценки стоимости земель.

Первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин отметил, что премия становится одним из драйверов развития искусственного интеллекта в стране. По его словам, чтобы перейти от точечных решений к массовому внедрению, технология должна развиваться на всех уровнях и стадиях.

«Должны быть исследователи, теоретические разработки которых ложатся в основу ИИ-продуктов и сервисов, предприятия, которые внедряют искусственный интеллект в бизнес-процессы, и регионы, которые встраивают апробированные технологии в процессы оказания услуг гражданам», — подчеркнул топ-менеджер.

Ведяхин добавил, что, когда эти три компонента постоянно совершенствуются и проактивно взаимодействуют, а также в ситуации отсутствия барьеров между этими уровнями, государство делает колоссальный рывок и становится одним из ключевых претендентов на победу в глобальной гонке за лидерством в искусственном интеллекте. «Именно такую систему мы в России сейчас выстраиваем», — заключил он.

Гендиректор АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко обратил внимание, что Липецкая область, Москва и Тюменская область стали лауреатами второй год подряд.

«В числе лауреатов проекты, которые успешно развивают ИИ-технологии в здравоохранении, банковской сфере, дизайне и различных отраслях промышленности. Премия становится базой и источником лучших решений на основе ИИ, которые активно внедряются во все сферы жизни», — сказал он.

В категории «Премия компаниям» лауреатом стала «Гемотэк ИИ», которая разработала портативный глюкометр с использованием искусственных нейронных сетей. «Лукойл» стал лауреатом за создание решения по управлению разработкой зрелых месторождений с применением нейронных сетей, а ГК «Крезол» — за создание робота — подборщика номенклатуры в химической промышленности. В свою очередь «Альфа-Банк» получил премию за разработку алгоритмов машинного обучения для частичной автоматизации моделей ML, а Институт проектирования, архитектуры и дизайна — за применение генеративного ИИ в генеральном проектировании.

Лауреатами премии «Лидеры ИИ» 2024 года в категории «Премия ученым» стали за свои проекты исследователи «Сколтеха», НИУ ВШЭ, Института AIRI и Института. Каждый из победителей в категории «Премия ученым» получил денежное вознаграждение в размере 1 млн руб.

Национальная премия за вклад в развитие ИИ «Лидеры ИИ» учреждена АНО «Цифровая экономика» и Альянсом в сфере искусственного интеллекта.