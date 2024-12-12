Москва, 12 декабря, 2024, 18:19 — ИА Регнум. Актриса МХТ имени Чехова народная артистка РСФСР Раиса Максимова участвовала в спектаклях всего за три недели до смерти, в ноябре. Об этом 12 декабря сообщила её невестка Елена Шойко.

Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Она рассказала, что Максимова после длительной болезни почувствовала себя лучше и захотела выступить перед зрителями. Актриса исполнила роль в спектакле «Пиковая дама».

«Роль небольшая, она произносила всего три слова: «Тройка, семерка, туз…» — процитировало Шойко издание KP.RU.

Шойко отметила, что Максимова целое лето не вставала с постели. Для неё было очень важно встретиться со зрителями.

Как передавало ИА Регнум, о кончине Максимовой стало известно 11 декабря. Она умерла на 95-м году жизни. Она долгое время лечилась в больнице из-за пневмонии и проблем с сердцем.

Раиса Максимова в 1956 году окончила Школу-студию МХАТ в Москве, после чего начала работать в труппе театра. В 1987 году, когда учреждение разделилось на два коллектива, она ушла в МХТ им. Чехова. В кино дебютировала в экранизации романа Фёдора Достоевского «Идиот», сыграв Аглаю Епанчину. Также артистка снялась в сериале «Закон и порядок» и фильмах «Моя судьба», «Послушай, не идёт ли дождь…».