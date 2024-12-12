Москва, 12 декабря, 2024, 14:30 — ИА Регнум. Международный конгресс по деловому туризму поможет наладить связи внутри БРИКС. Об этом заявил директор по международному взаимодействию Национальной конфедерации туризма Бразилии, директор по стратегическому планированию Федерации отелей, ресторанов и баров штата Сан-Паулу Энио Миранда.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

«Meet Global MICE Congress: BRICS Edition, который пройдет в Москве, крайне необходим для укрепления MICE-индустрии стран БРИКС», — сказал Энио Миранда агентству городских новостей «Москва».

По его словам, данный сектор делового туризма имеет мультипликационный эффект на всю индустрию гостеприимства, поскольку он положительно влияет на экономику туристической отрасли в целом.

«Участники MICE-мероприятий в своем большинстве — это лидеры общественного мнения и предприниматели, которые влияют на всю туристическую цепочку и создают дополнительную репутацию различным дестинациям», — отметил Энио Миранда.

Эксперт подчеркнул, что продвижение MICE-сферы в странах БРИКС — лучший способ создать прочные связи и стимулировать туристическую отрасль. Так, над этим работает и наша Национальная конфедерация туризма в Бразилии, сказал он.

Участниками конгресса, который пройдет в Москве 16–17 декабря, станут специалисты сферы делового туризма из России, Белоруссии, Казахстана, Бразилии, Индии, Китая, Южно-Африканской Республики, Эфиопии, Египта, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов и других стран. В программе — пленарные сессии и деловые переговоры, на которых отечественные и зарубежные компании смогут представить свои проекты и найти партнеров.