Киев, 12 декабря, 2024, 13:29 — ИА Регнум. Украина готова обсудить возможность размещения иностранных войск на её территории. Об этом 12 декабря заявила вице-премьер страны по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

IMAGO/Jouni Porsanger/Global Look Press

Журналисты поинтересовались у политика, может ли киевский режим принять иностранные подразделения, размещённые на его территории.

«Украина готова говорить обо всем, что работает», — процитировало её издание Politico.

Как сообщало ИА Регнум, 25 ноября стало известно, что европейские государства возобновили обсуждения возможной отправки войск или участников частных военных компаний (ЧВК) на Украину. В частности, дискуссии возобновились между Францией и Британией.

9 декабря глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что руководство Украины подумает о предложении разместить в стране западные войска в качестве гарантий безопасности до тех пор, пока её не примут в НАТО. При этом политик подчеркнул, что «хочет чётко понимать», когда Украину примут в ЕС и Североатлантический альянс.

Министр иностранных дел Росси Сергей Лавров отмечал, что фантазии европейских политиков о вводе войск на территорию Украины только усугубляют ситуацию. Те, кто выдвигает подобные предложения, упорно предпочитают не слышать очень чёткие предостережения, которые президент России Владимир Путин неоднократно делал публично, добавил дипломат.

В мае Путин предупредил, что ввод военных контингентов Запада на Украину приблизит риск глобального конфликта ещё на один шаг. Он отмечал, что все иностранные военные на украинской территории окажутся в зоне поражения российской армии.